«Виннипег» показал третий результат в истории клуба по интервалу между голами

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» громит «Детройт Ред Уингз» (5:1, идёт третий период). Для гости поражение может стать 12-м кряду.

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В конце второго периода показал третий результат в истории клуба по промежутку между голами. Шайбы Эндрю Коппа и Патрика Лайне разделили 11 секунд. Клубный рекорд по этому показателю был установлен 2 декабря 2008 года. Тогда две шайбы в ворота «Атланты Трэшерз» влетели с интервалом в семь секунд.

Примечательно, что и второй результат в клубной истории был показан в матче с «Атлантой». В ноябре 1999 года две шайбы «Джетс» разделили 10 секунд.