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«Виннипег» показал третий результат в истории клуба по интервалу между голами

«Виннипег» показал третий результат в истории клуба по интервалу между голами
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» громит «Детройт Ред Уингз» (5:1, идёт третий период). Для гости поражение может стать 12-м кряду.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

В конце второго периода показал третий результат в истории клуба по промежутку между голами. Шайбы Эндрю Коппа и Патрика Лайне разделили 11 секунд. Клубный рекорд по этому показателю был установлен 2 декабря 2008 года. Тогда две шайбы в ворота «Атланты Трэшерз» влетели с интервалом в семь секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лаури (Копп) – 12:17' (4x5)   1:1 Эн (Задина) – 27:39' (5x5)   2:1 Уилер (Перро, Элерс) – 36:43' (5x5)   3:1 Копп (Моррисси, Пулман) – 38:32' (5x5)   4:1 Лайне (Коннор, Сбиза) – 38:43' (5x5)   5:1 Шайфли (Пионк, Уилер) – 45:04' (5x4)

Примечательно, что и второй результат в клубной истории был показан в матче с «Атлантой». В ноябре 1999 года две шайбы «Джетс» разделили 10 секунд.

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