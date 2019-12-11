Форвард «Баффало» Айкел — третий игрок, забросивший 20 шайб в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Дубль в составе победителей оформил Джек Айкел. Форвард «Сэйбрз» стал третьим игроком в нынешнем сезоне, добравшимся до отметки 20 шайб в чемпионате. Американский нападающий продлил результативную серию до 14 матчей и вышел на третье место в гонке снайперов нынешнего сезона.

Первое место в зачёте снайперов удерживает форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (25 точных бросков). Второе место занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Российский форвард 21 раз поражал ворота соперников.