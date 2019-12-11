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«Даллас» обыграл «Нью-Джерси» в первом матче после увольнения Монтгомери

«Даллас» обыграл «Нью-Джерси» в первом матче после увольнения Монтгомери
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Это был первый матч «Старз» после увольнения Джона Монтгомери с должности главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера на данный момент является член тренерского штаба Рик Баунесс, работающий в клубе с 2018 года.

В составе «Далласа» отличились Радек Факса и Джо Павелски. Российский нападающий «звёзд» Александр Радулов записал на свой счёт голевую передачу. Его одноклубник Денис Гурьянов результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Факса (Кольяно, Комо) – 01:42' (5x5)   2:0 Павелски (Хинц, А. Радулов) – 11:50' (5x5)

50-летний Монтгомери возглавил «Даллас» 4 мая 2018 года, став всего лишь четвёртым тренером, получившим первую работу в НХЛ сразу после работы в колледже.

Источник: отставка Монтгомери связана с проблемами с алкоголем
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