«Даллас» обыграл «Нью-Джерси» в первом матче после увольнения Монтгомери

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Это был первый матч «Старз» после увольнения Джона Монтгомери с должности главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера на данный момент является член тренерского штаба Рик Баунесс, работающий в клубе с 2018 года.

В составе «Далласа» отличились Радек Факса и Джо Павелски. Российский нападающий «звёзд» Александр Радулов записал на свой счёт голевую передачу. Его одноклубник Денис Гурьянов результативными действиями не отметился.

50-летний Монтгомери возглавил «Даллас» 4 мая 2018 года, став всего лишь четвёртым тренером, получившим первую работу в НХЛ сразу после работы в колледже.