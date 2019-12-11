«Детройт» продлил серию поражений до 12 матчей, уступив «Виннипегу»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Таким образом, «Виннипег» одержал вторую победу подряд. «Детройт» в свою очередь продлил серию поражений до 12 матчей.
13 декабря «Виннипег» вновь сыграет с «Детройтом». Матч состоится в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена».
В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. «Миннесота Уайлд» в свою очередь на своей площадке в овертайме уступил «Анахайм Дакс».
Турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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