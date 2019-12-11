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«Детройт» продлил серию поражений до 12 матчей, уступив «Виннипегу»

«Детройт» продлил серию поражений до 12 матчей, уступив «Виннипегу»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Таким образом, «Виннипег» одержал вторую победу подряд. «Детройт» в свою очередь продлил серию поражений до 12 матчей.

13 декабря «Виннипег» вновь сыграет с «Детройтом». Матч состоится в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена».

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. «Миннесота Уайлд» в свою очередь на своей площадке в овертайме уступил «Анахайм Дакс».

Турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лаури (Копп) – 12:17' (4x5)   1:1 Эн (Задина) – 27:39' (5x5)   2:1 Уилер (Элерс, Перро) – 36:43' (5x5)   3:1 Копп (Моррисси, Пулман) – 38:32' (5x5)   4:1 Лайне (Коннор, Сбиза) – 38:43' (5x5)   5:1 Шайфли (Пионк, Уилер) – 45:04' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бонино (Гранлунд, Смит) – 44:24' (5x5)   2:0 Джохансен (Форсберг, Йернкрок) – 52:59' (5x4)   2:1 Майер (Гертл, Лабанк) – 58:02' (6x5)   3:1 Йернкрок (Форсберг, Йози) – 59:18' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Ракелль (Сильверберг, Кэррик) – 03:04' (5x5)   0:2 Фаулер (Каше, Гецлаф) – 10:23' (5x4)   1:2 Хартман (Раск, Фолиньо) – 27:59' (5x5)   2:2 Донато (Паризе, Фиала) – 42:03' (5x5)   2:3 Ракелль – 65:00' (ПБ)
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