Две передачи А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Эдмонтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролина Харрикейнз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две результативные передачи.

Таким образом, «Эдмонтон» потерпел второе поражение кряду. «Каролина» в свою очередь одержала третью победу подряд.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Каролина» сыграет с «Ванкувер Кэнакс».

В параллельном матче «Аризона Койотс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на площадке 18 минут и 40 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».