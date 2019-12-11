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Две передачи А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Эдмонтон»

Две передачи А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролина Харрикейнз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две результативные передачи.

Таким образом, «Эдмонтон» потерпел второе поражение кряду. «Каролина» в свою очередь одержала третью победу подряд.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Каролина» сыграет с «Ванкувер Кэнакс».

В параллельном матче «Аризона Койотс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на площадке 18 минут и 40 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Хэмилтон, Терявяйнен) – 04:15' (5x5)   0:2 Нидеррайтер (Гардинер, Валльмарк) – 17:58' (5x4)   0:3 Дзингел (Нидеррайтер) – 19:56' (5x4)   1:3 Кассиан (Джонс, Макдэвид) – 27:45' (5x5)   2:3 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 42:51' (5x4)   3:3 Кассиан (Макдэвид, Нюгорд) – 45:40' (5x5)   3:4 Мартинук (Свечников, Фёгеле) – 49:27' (5x5)   3:5 Ахо (Свечников, Терявяйнен) – 52:16' (5x4)   3:6 Хэмилтон (Стаал) – 55:19' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Фролик (Риналдо) – 02:11' (5x5)   0:2 Годро (Райан) – 04:03' (5x5)   0:3 Риналдо (Фролик) – 25:28' (5x5)   0:4 Монахан (Баклунд, Хэмоник) – 34:37' (5x5)   1:4 Чикран – 39:49' (5x5)   1:5 Лучич (Андерссон, Ханифин) – 54:32' (5x4)   2:5 Кессел (Степан, Келлер) – 59:28' (5x4)
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