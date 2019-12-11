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Бобровский — о 46 сейвах: был в хорошей форме после двух матчей подряд

Бобровский — о 46 сейвах: был в хорошей форме после двух матчей подряд
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил своё состояние после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2).

«Я хорошо себя чувствовал, был в хорошей форме после двух матчей подряд. Эмоции были в порядке, я старался сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде выиграть», — сказал Бобровский после матча.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Бобровский совершил 46 сейвов. Форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 17 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв получил 21 минуту и 12 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов.

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Правда, для победы над «Тампой» этого всё равно не хватило.
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