НХЛ намеревается провести Кубок мира в 2024 и 2028 годах
Национальная хоккейная лига намеревается провести Кубок мира в 2024 и 2028 годах, сообщил североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн. С прицелом на эти сроки уже ведутся переговоры между лигой и профсоюзом игроков НХЛ.
Ранее стало известно, что НХЛ отказалась от идеи проведения Кубка мира в феврале 2021 года. Комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил, что североамериканская лига не успевает должным образом подготовиться к проведению соревнования.
Последний раз Кубок мира по хоккею проводился в 2016 году в Торонто. Победителем соревнований стала сборная Канады, обыгравшая в финале сборную Европы со счётом 2-0 в серии. Сборная России под руководством Олега Знарка завершила выступление на стадии полуфинала, проиграв хозяевам турнира со счётом 3:5.
НХЛ отказалась от идеи проведения Кубка мира в феврале 2021 года
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