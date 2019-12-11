Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов. Российские хоккеисты отмечены не были.

Главной звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:1).

Второй звездой назван голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, отыгравший на ноль в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:0). Американский вратарь отразил 26 бросков и помог команде одержать победу в первом матче после отставки Джона Монтгомери.

Замкнул тройку лучших нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, дважды поразивший ворота «Сент-Луис Блюз» (5:2). Форвард «Сэйбрз» стал третьим игроком в нынешнем сезоне, добравшимся до отметки 20 шайб в чемпионате.