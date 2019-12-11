Итоги игрового дня НХЛ 10 декабря 2019 года для российских хоккеистов

10 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Россиянин набрал очки (2+3) в третьем матче подряд. Благодаря этому Малкин догнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ (1029).

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 46 бросков, но его команда проиграла в матче с «Тампа-Бэй» (1:2). Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский справился с 27 из 28 бросков, не сумев отразить шайбу только после броска Евгения Дадонова.

Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков провёл первый матч в НХЛ после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил единственную шайбу команды в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (1:3).

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа-Бэй» 27 из 28 96,4 2:1 Бобровский «Флорида» 46 из 48 95,8 1:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 0+0 0 0 6 0 0 - 17.11 Дадонов (н) «Флорида» 1+0 +1 0 1 0 0 - 19.10 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 -1 2 2 1 0 65% 21.10 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+1 0 0 1 1 1 25% 16.57 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -1 0 1 0 0 - 13.12 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 6 0 0 - 13.21 Радулов (н) «Даллас» 0+1 +1 0 3 1 0 50% 15.58 Свечников (н) «Каролина» 0+2 +1 0 1 2 0 - 16.42 Михеев (н) «Торонто» 0+0 0 0 3 0 0 - 11.47 Зыков (н) «Вегас» 0+0 +1 2 2 4 0 - 15.35 Панарин (н) «Рейнджерс» 1+0 -1 0 4 1 0 - 21.57 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 2 0 1 100% 15.40 Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 0+0 -1 0 1 3 3 - 21.12 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 -1 0 3 3 0 - 18.40

Строльман: Бобровский сыграл невероятно. Плохо, что мы не смогли ему помочь