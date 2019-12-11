Итоги игрового дня НХЛ 10 декабря 2019 года для российских хоккеистов

10 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Россиянин набрал очки (2+3) в третьем матче подряд. Благодаря этому Малкин догнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ (1029).
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 46 бросков, но его команда проиграла в матче с «Тампа-Бэй» (1:2). Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский справился с 27 из 28 бросков, не сумев отразить шайбу только после броска Евгения Дадонова.
Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков провёл первый матч в НХЛ после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил единственную шайбу команды в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (1:3).
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|27 из 28
|96,4
|2:1
|Бобровский
|«Флорида»
|46 из 48
|95,8
|1:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|0
|0
|6
|0
|0
|-
|17.11
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|19.10
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|-1
|2
|2
|1
|0
|65%
|21.10
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|0
|1
|1
|1
|25%
|16.57
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|13.12
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|6
|0
|0
|-
|13.21
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|0
|3
|1
|0
|50%
|15.58
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+2
|+1
|0
|1
|2
|0
|-
|16.42
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|-
|11.47
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+0
|+1
|2
|2
|4
|0
|-
|15.35
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|-1
|0
|4
|1
|0
|-
|21.57
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|1
|100%
|15.40
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-1
|0
|1
|3
|3
|-
|21.12
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-1
|0
|3
|3
|0
|-
|18.40
- 11 декабря 2019
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11:24
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
10:53
-
10:50
-
10:28
-
10:12
-
10:01
-
09:35
-
09:11
-
09:02
-
08:50
-
08:28
-
08:06
-
07:50
-
07:49
-
07:19
-
07:04
-
06:58
-
06:55
-
06:23
-
06:14
-
06:13
-
06:00
-
05:38
-
00:32
- 10 декабря 2019
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23:55
-
23:18
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22:45
-
22:29
-
22:08
-
21:46
-
21:06