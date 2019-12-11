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Итоги игрового дня НХЛ 10 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 10 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

10 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Россиянин набрал очки (2+3) в третьем матче подряд. Благодаря этому Малкин догнал Алексея Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ (1029).

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 46 бросков, но его команда проиграла в матче с «Тампа-Бэй» (1:2). Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский справился с 27 из 28 бросков, не сумев отразить шайбу только после броска Евгения Дадонова.

Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков провёл первый матч в НХЛ после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил единственную шайбу команды в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (1:3).

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа-Бэй»27 из 2896,42:1
Бобровский«Флорида»46 из 4895,81:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+000600-17.11
Дадонов (н)«Флорида»1+0+10100-19.10
Малкин (н)«Питтсбург»0+1-1221065%21.10
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+10011125%16.57
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-10100-13.12
Гурьянов (н)«Даллас»0+000600-13.21
Радулов (н)«Даллас»0+1+1031050%15.58
Свечников (н)«Каролина»0+2+10120-16.42
Михеев (н)«Торонто»0+000300-11.47
Зыков (н)«Вегас»0+0+12240-15.35
Панарин (н)«Рейнджерс»1+0-10410-21.57
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-10201100%15.40
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+0-10133-21.12
Любушкин (з)«Аризона»0+0-10330-18.40
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