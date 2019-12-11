Форвард ЦСКА Сергей Андронов не примет участия в Кубке Первого канала, сообщил главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

«Почему вызвали Богдана Якимова? Брали его на конкретную позицию и на конкретную роль. В первую очередь смотрели, кто и как зарекомендовал себя в клубе, в каком он состоянии, плюс сказались повреждения. Он заменил в сборной Сергея Андронова.

Ткачёвы? Они сыграли по несколько матчей за свои команды, надеемся, что они в стадии постоянного набора формы и помогут сборной.

Хотели вызвать Плотникова, Андронова, Телегина, но из-за травм не смогли на них рассчитывать. Игры идут через день, у многих ребят микротравмы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.