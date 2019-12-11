Третьяк – о Кубке Первого канала: сборная России уже думает об ОИ-2022

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от домашнего этапа Евротура — Кубка Первого канала.
«Я очень рад, что тренерский штаб собрал тех людей, в которых мы верим и которых готовим к Олимпиаде. Есть проблески участия в ней игроков НХЛ, но пока очень далёкие. Мы должны надеяться на свои силы. Федерация хоккея России очень много делает для того, чтобы у нас была не только первая, но и олимпийская сборная.
Много внимания уделяется подготовке 18-летних и 20-летних ребят. У нас очень хорошая связь между старшим тренером и его помощниками со всеми тренерами других команд – юниорской, молодёжной, олимпийской. Идёт постоянный обмен мнениями. Играя на Кубке Первого канала, мы уже думаем об Олимпиаде-2022.
Время идёт быстро. Два года проскочат — и будет Олимпиада. Наша задача и задача тренеров – посмотреть на кандидатов. На других этапах мы больше просматриваем молодёжь, связки, которые нам принесут победу в том числе и на чемпионате мира в Швейцарии. Он для нас тоже очень важен», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 11 декабря 2019
-
12:50
-
12:31
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:36
-
11:24
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
10:53
-
10:50
-
10:28
-
10:12
-
10:01
-
09:35
-
09:11
-
09:02
-
08:50
-
08:28
-
08:06
-
07:50
-
07:49
-
07:19
-
07:04
-
06:58
-
06:55
-
06:23
-
06:14
-
06:13
-
06:00
-
05:38
-
00:32