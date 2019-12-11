Третьяк – о Кубке Первого канала: сборная России уже думает об ОИ-2022

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от домашнего этапа Евротура — Кубка Первого канала.

«Я очень рад, что тренерский штаб собрал тех людей, в которых мы верим и которых готовим к Олимпиаде. Есть проблески участия в ней игроков НХЛ, но пока очень далёкие. Мы должны надеяться на свои силы. Федерация хоккея России очень много делает для того, чтобы у нас была не только первая, но и олимпийская сборная.

Много внимания уделяется подготовке 18-летних и 20-летних ребят. У нас очень хорошая связь между старшим тренером и его помощниками со всеми тренерами других команд – юниорской, молодёжной, олимпийской. Идёт постоянный обмен мнениями. Играя на Кубке Первого канала, мы уже думаем об Олимпиаде-2022.

Время идёт быстро. Два года проскочат — и будет Олимпиада. Наша задача и задача тренеров – посмотреть на кандидатов. На других этапах мы больше просматриваем молодёжь, связки, которые нам принесут победу в том числе и на чемпионате мира в Швейцарии. Он для нас тоже очень важен», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.