Комиссар НХЛ Беттмэн объяснил, почему Кубок мира не состоится в 2021 году

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о необходимости проведения Кубка мира. Ранее стало известно, что лига не будет проводить турнир в 2021 году.



«Полагаю, мы все сходимся во мнении, что проведение Кубка мира на регулярной основе будет хорошим проектом, и мы ведём серьёзные и предметные переговоры на эту тему с Ассоциацией игроков.



Провести турнир до окончания сезона-2020/21? Кубок мира – слишком крупный турнир, чтобы подготовить его за короткий промежуток времени», – цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Последний раз Кубок мира по хоккею проводился в 2016 году в Торонто. Победителем соревнований стала сборная Канады, обыгравшая в финале сборную Европы со счётом 2-0 в серии. Сборная России под руководством Олега Знарка завершила выступление на стадии полуфинала, проиграв хозяевам турнира со счётом 3:5.