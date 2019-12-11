Известны бригады большинства сборной России перед стартом Кубка Первого канала

Сборная России проводит открытую тренировку перед стартом второго этапа Евротура — Кубком Первого канала, сообщает корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин. Команда Алексея Кудашова наигрывает реализацию большинства в следующих сочетаниях.

Первая бригада: Войнов, Григоренко, Капризов, Шипачёв, Слепышев.

Вторая бригада: Нестеров, Семёнов, Барабанов, Кузьменко, Жафяров.

В равных составах национальная команда занималась в следующих сочетаниях:

Вратари: Самонов, Сорокин, Билялов

«Белые»: Нестеров – Войнов, Григоренко – Шипачёв – Капризов;

«Синие»: Рафиков – Ожиганов, Кузьменко – В. А. Ткачёв – Бурдасов;

«Красные»: Миронов – Марченко, Барабанов – Семёнов – Жафяров;

«Оранжевые»: Лямкин – Сергеев, Слепышев – Карнаухов – Кетов;

«Зелёные»: Дронов, В. Э. Ткачёв – Якимов – Сошников.