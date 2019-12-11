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Известны бригады большинства сборной России перед стартом Кубка Первого канала

Известны бригады большинства сборной России перед стартом Кубка Первого канала
Хоккей / Евротур 0

Сборная России проводит открытую тренировку перед стартом второго этапа Евротура — Кубком Первого канала, сообщает корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин. Команда Алексея Кудашова наигрывает реализацию большинства в следующих сочетаниях.

Первая бригада: Войнов, Григоренко, Капризов, Шипачёв, Слепышев.

Вторая бригада: Нестеров, Семёнов, Барабанов, Кузьменко, Жафяров.

В равных составах национальная команда занималась в следующих сочетаниях:

Вратари: Самонов, Сорокин, Билялов
«Белые»: Нестеров – Войнов, Григоренко – Шипачёв – Капризов;
«Синие»: Рафиков – Ожиганов, Кузьменко – В. А. Ткачёв – Бурдасов;
«Красные»: Миронов – Марченко, Барабанов – Семёнов – Жафяров;
«Оранжевые»: Лямкин – Сергеев, Слепышев – Карнаухов – Кетов;
«Зелёные»: Дронов, В. Э. Ткачёв – Якимов – Сошников.

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