Пострадавший в драке на парковке Кондратьев выбыл до конца сезона

Капитан «Амура» Максим Кондратьев выбыл до конца сезона, информирует пресс-служба клуба. Отмечается, что восстановление займёт около шести месяцев.

«У Максима диагностирована открытая черепно-мозговая травма. То есть повреждение, при котором нарушены кожные покровы, повреждены кости черепа и существует угроза инфицирования мозговых оболочек, отека мозга. В первые дни при подобных повреждениях на самом деле идёт борьба за жизнь. Этот острый период уже позади.

Сейчас в состоянии Максима наметилась определённая положительная динамика. Он в сознании, контактный, немного разговаривает. Но состояние по-прежнему достаточное тяжёлое, капитану нужен полный покой. Что касается сроков восстановления, то совершенно точно он выбыл до конца сезона. К физическим нагрузкам, по оценкам специалистов, он сможет вернуться не ранее чем через шесть месяцев», – сообщил врач клуба Евгений Харченко.

Напомним, 30 ноября Кондратьев стал участником потасовки на парковке возле кафе в Хабаровске. Пресс-служба «Амура» сообщила, что 36-летний игрок получил тяжёлый удар в область головы, защищая свою жену. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.