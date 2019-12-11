Пострадавший в драке на парковке Кондратьев выбыл до конца сезона

Капитан «Амура» Максим Кондратьев выбыл до конца сезона, информирует пресс-служба клуба. Отмечается, что восстановление займёт около шести месяцев.
«У Максима диагностирована открытая черепно-мозговая травма. То есть повреждение, при котором нарушены кожные покровы, повреждены кости черепа и существует угроза инфицирования мозговых оболочек, отека мозга. В первые дни при подобных повреждениях на самом деле идёт борьба за жизнь. Этот острый период уже позади.
Сейчас в состоянии Максима наметилась определённая положительная динамика. Он в сознании, контактный, немного разговаривает. Но состояние по-прежнему достаточное тяжёлое, капитану нужен полный покой. Что касается сроков восстановления, то совершенно точно он выбыл до конца сезона. К физическим нагрузкам, по оценкам специалистов, он сможет вернуться не ранее чем через шесть месяцев», – сообщил врач клуба Евгений Харченко.
Напомним, 30 ноября Кондратьев стал участником потасовки на парковке возле кафе в Хабаровске. Пресс-служба «Амура» сообщила, что 36-летний игрок получил тяжёлый удар в область головы, защищая свою жену. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
- 11 декабря 2019
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