Сушинский — о контракте с Хартли: а почему решили, что мы должны были объявить?

Президент «Авангарда» Максим Сушинский подвёл итоги совещания руководителей клубов, а также ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером Бобом Хартли.
«Было пару докладов, которые мы заслушали и приняли к сведению. Будем с ними работать. Что нового? Да нового в принципе ничего и не было. Долго обсуждался потолок зарплат, потому что это больная тема для многих клубов.
Есть разные мнения, как учитывать команды ВХЛ в этом потолке. Потому что есть собственные команды ВХЛ, а есть и клубы, которые на договорах. Как учитывать, когда человек попадает наверх и в этом случае может произойти превышение? В этом есть вопрос.
Почему не объявляем о новом контракте с Хартли? А почему вы решили, что мы должны были объявить об этом? Может быть, после игры они и поговорили с Крыловым и пожали руки. Но пока конкретики нет.
Терещенко? Он не может играть, но контракт у него на месяц. Он может тренироваться. Вопрос по нему ещё не решён. Как будет решён, так и объявим», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 11 декабря 2019
-
15:59
-
15:40
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:06
-
15:03
-
15:00
-
14:53
-
14:48
-
14:41
-
14:35
-
14:13
-
14:00
-
13:35
-
13:25
-
13:19
-
13:14
-
12:50
-
12:31
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:36
-
11:24
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
10:53
-
10:50
-
10:28
-
10:12