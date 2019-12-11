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Сушинский — о контракте с Хартли: а почему решили, что мы должны были объявить?

Сушинский — о контракте с Хартли: а почему решили, что мы должны были объявить?
Хоккей / КХЛ 0

Президент «Авангарда» Максим Сушинский подвёл итоги совещания руководителей клубов, а также ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером Бобом Хартли.

«Было пару докладов, которые мы заслушали и приняли к сведению. Будем с ними работать. Что нового? Да нового в принципе ничего и не было. Долго обсуждался потолок зарплат, потому что это больная тема для многих клубов.

Есть разные мнения, как учитывать команды ВХЛ в этом потолке. Потому что есть собственные команды ВХЛ, а есть и клубы, которые на договорах. Как учитывать, когда человек попадает наверх и в этом случае может произойти превышение? В этом есть вопрос.

Почему не объявляем о новом контракте с Хартли? А почему вы решили, что мы должны были объявить об этом? Может быть, после игры они и поговорили с Крыловым и пожали руки. Но пока конкретики нет.

Терещенко? Он не может играть, но контракт у него на месяц. Он может тренироваться. Вопрос по нему ещё не решён. Как будет решён, так и объявим», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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