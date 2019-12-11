СКА представил чёрную форму к матчу с ЦСКА на футбольном стадионе. Видео

19 декабря СКА примет ЦСКА на футбольной «Газпром Арене» в матче «Русской классики». Пресс-служба клуба сообщает, что сыграет в принципиально новом комплекте формы, подготовленном специально к знаковому матчу.
Игровой свитер выполнен в чёрном цвете с добавлением элементов красного – логотипа клуба, широких полос на рукавах и ворота. На груди будет размещён шеврон с логотипом мероприятия. Экипировка – шлемы, краги, шорты и гамаши – также выполнены с сочетанием чёрного и красного цветов.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.
Отмечается, что свитеры будут подписаны игроками и выставлены на продажу. По традиции все вырученные средства пойдут на благотворительность – адресную помощь петербургскому детскому хоспису. Также на матче у болельщиков будет возможность приобрести и реплики этой формы.
- 11 декабря 2019
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