Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА представил чёрную форму к матчу с ЦСКА на футбольном стадионе. Видео

СКА представил чёрную форму к матчу с ЦСКА на футбольном стадионе. Видео
Хоккей / КХЛ 0

19 декабря СКА примет ЦСКА на футбольной «Газпром Арене» в матче «Русской классики». Пресс-служба клуба сообщает, что сыграет в принципиально новом комплекте формы, подготовленном специально к знаковому матчу.

Игровой свитер выполнен в чёрном цвете с добавлением элементов красного – логотипа клуба, широких полос на рукавах и ворота. На груди будет размещён шеврон с логотипом мероприятия. Экипировка – шлемы, краги, шорты и гамаши – также выполнены с сочетанием чёрного и красного цветов.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.

Отмечается, что свитеры будут подписаны игроками и выставлены на продажу. По традиции все вырученные средства пойдут на благотворительность – адресную помощь петербургскому детскому хоспису. Также на матче у болельщиков будет возможность приобрести и реплики этой формы.

СКА выиграл у «Динамо», стал первым на Западе. И даже Кагарлицкий круче Шипачёва
У питерцев уже 11 побед подряд и первое место на Западе.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019