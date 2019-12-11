Чернышенко — об «Амуре»: тревожная ситуация. Губернатор сказал, что будут решать

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с задолженностью по выплате заработной платы перед игроками «Амура».
«У нас есть два клуба, которые периодически вываливаются в плане задолженностей по зарплатам и близко подходят к критической планке в два месяца. Клубы это понимают, мы с ними разговариваем. Это «Амур» и ХК «Сочи». Что касается Хабаровска, то ситуация тревожная. Я разговаривал с губернатором, и он сказал, что вопрос будет решаться.
Дело Максима Кондратьева? Здесь же он, скорее всего, стал жертвой, здесь совсем другая история, не нужно проводить параллели с какими-то другими историями. Правоохранительные органы разбираются с этим вопросом. Лига следит и желает Максиму Кондратьеву скорейшего выздоровления», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 11 декабря 2019
-
15:40
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:06
-
15:03
-
15:00
-
14:53
-
14:48
-
14:41
-
14:35
-
14:13
-
14:00
-
13:35
-
13:25
-
13:19
-
13:14
-
12:50
-
12:31
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:36
-
11:24
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
10:53
-
10:50
-
10:28
-
10:12
-
10:01