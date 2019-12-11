Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Чернышенко — об «Амуре»: тревожная ситуация. Губернатор сказал, что будут решать

Чернышенко — об «Амуре»: тревожная ситуация. Губернатор сказал, что будут решать
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с задолженностью по выплате заработной платы перед игроками «Амура».

«У нас есть два клуба, которые периодически вываливаются в плане задолженностей по зарплатам и близко подходят к критической планке в два месяца. Клубы это понимают, мы с ними разговариваем. Это «Амур» и ХК «Сочи». Что касается Хабаровска, то ситуация тревожная. Я разговаривал с губернатором, и он сказал, что вопрос будет решаться.

Дело Максима Кондратьева? Здесь же он, скорее всего, стал жертвой, здесь совсем другая история, не нужно проводить параллели с какими-то другими историями. Правоохранительные органы разбираются с этим вопросом. Лига следит и желает Максиму Кондратьеву скорейшего выздоровления», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Гулявцев — о финансовом положении «Амура»: я не должен мотивировать игроков
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019