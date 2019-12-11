Чернышенко — об «Амуре»: тревожная ситуация. Губернатор сказал, что будут решать

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с задолженностью по выплате заработной платы перед игроками «Амура».

«У нас есть два клуба, которые периодически вываливаются в плане задолженностей по зарплатам и близко подходят к критической планке в два месяца. Клубы это понимают, мы с ними разговариваем. Это «Амур» и ХК «Сочи». Что касается Хабаровска, то ситуация тревожная. Я разговаривал с губернатором, и он сказал, что вопрос будет решаться.

Дело Максима Кондратьева? Здесь же он, скорее всего, стал жертвой, здесь совсем другая история, не нужно проводить параллели с какими-то другими историями. Правоохранительные органы разбираются с этим вопросом. Лига следит и желает Максиму Кондратьеву скорейшего выздоровления», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.