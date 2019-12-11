Глава КХЛ: наверное, надо перестать показывать «Локомотив» на какое-то время

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с трансляциями матчей лиги.
«Считаю, что на нашем телевидении достаточно показывается матчей. У нас есть два отдельных канала КХЛ, мало кто может этим похвастать.
Показывать бесплатно? Идея прекрасная, но всё дело в монетизации. Как правило, мы показываем все матчи на местных каналах, это такой компромисс. Что касается будущего, то очевидно, что в интернете удобно смотреть. Здесь КХЛ предлагает хорошее решение в виде мобильных приложений, и думаю, что у нас не так всё дорого, по сравнению с другими продуктами.
Плохая картинка из Ярославля? Мы сами недоумеваем. Наверное, надо их перестать показывать на какое-то время, и, может быть, ситуация изменится», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 11 декабря 2019
-
15:40
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:06
-
15:03
-
15:00
-
14:53
-
14:48
-
14:41
-
14:35
-
14:13
-
14:00
-
13:35
-
13:25
-
13:19
-
13:14
-
12:50
-
12:31
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:36
-
11:24
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
10:53
-
10:50
-
10:28
-
10:12
-
10:01