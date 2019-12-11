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Чернышенко: матчи с клубами НХЛ невозможны без надругательств над календарём

Чернышенко: матчи с клубами НХЛ невозможны без надругательств над календарём
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ответил на вопрос о возможном проведении матчей с клубами НХЛ, а также поделился мнением о целесообразности проведения выставочных матчей НХЛ в России.

«Матчи с клубами НХЛ? Мы в хороших, рабочих отношениях с НХЛ. Если бы у нас было готовое решение с точки зрения календарей обеих лиг о том, когда провести такие встречи, мы бы его уже обнародовали. Сейчас без надругательств над чьим-нибудь календарём это невозможно. Конечно, мы этого хотим. Но не знаю, произойдёт ли это в будущем.

Выставочные матчи? Мы не понимаем зачем это нужно. Это популяризация их соревнования. Тогда и нам нужно будет активнее рассказывать о своих выставочных матчах не только в Европе, но и в Америке», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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