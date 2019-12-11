Гендиректор «Салавата»: уровень команд растёт, стало минимум проходных матчей
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов подвёл итоги совещания руководителей клубов.
«Мы видим, что ужесточилась турнирная борьба особенно в Восточной конференции. Уровень команд растёт, стало минимум проходных матчей и ценность каждого очка возрастает. Совсем скоро нам играть «зелёное дерби», участвовать в Кубке Шпенглера – календарь «Салавата Юлаева» достаточно напряжённый.
На сегодняшнем совещании обсуждалось предстоящее введение пола и потолка зарплат и в «Салавате Юлаеве» работают над этим. Не скажу, что вступи в силу решение с завтрашнего дня, мы были бы на сто процентов готовы. Но к началу следующего сезона обязательно будет соответствовать всем требованиям», — приводит слова Курносова пресс-службк КХЛ.
КХЛ представила дорожную карту пола и жёсткого потолка зарплат
- 11 декабря 2019
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