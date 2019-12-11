Ласьков — о предложении ЦСКА: проходили уже, когда за них вся страна играла

Первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков поделился мнением о жёстком потолке зарплат в КХЛ, который вступит в силу с сезона-2020/21.

«Интересное предложение поднял ЦСКА — установление определённого порога, до которого хоккеисты не будут учитываться под потолком зарплат. Интересная тема, но она больше подходит для клубов, которые имеют вертикаль с несколькими клубами в ВХЛ, как сам ЦСКА. Это называется собрать игроков со всего бывшего Советского Союза, спрятать в ВХЛ, периодически их менять. Это уже проходили, когда в ЦСКА играла вся страна.



В нашем клубе по потолку зарплат есть задача от президента, в новый сезон будем входить с требуемым потолком», — цитирует Ласькова Sport24.