Ласьков — о предложении ЦСКА: проходили уже, когда за них вся страна играла
Первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков поделился мнением о жёстком потолке зарплат в КХЛ, который вступит в силу с сезона-2020/21.
«Интересное предложение поднял ЦСКА — установление определённого порога, до которого хоккеисты не будут учитываться под потолком зарплат. Интересная тема, но она больше подходит для клубов, которые имеют вертикаль с несколькими клубами в ВХЛ, как сам ЦСКА. Это называется собрать игроков со всего бывшего Советского Союза, спрятать в ВХЛ, периодически их менять. Это уже проходили, когда в ЦСКА играла вся страна.
В нашем клубе по потолку зарплат есть задача от президента, в новый сезон будем входить с требуемым потолком», — цитирует Ласькова Sport24.
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- 11 декабря 2019
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