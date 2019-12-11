Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ласьков — о предложении ЦСКА: проходили уже, когда за них вся страна играла

Ласьков — о предложении ЦСКА: проходили уже, когда за них вся страна играла
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков поделился мнением о жёстком потолке зарплат в КХЛ, который вступит в силу с сезона-2020/21.

«Интересное предложение поднял ЦСКА — установление определённого порога, до которого хоккеисты не будут учитываться под потолком зарплат. Интересная тема, но она больше подходит для клубов, которые имеют вертикаль с несколькими клубами в ВХЛ, как сам ЦСКА. Это называется собрать игроков со всего бывшего Советского Союза, спрятать в ВХЛ, периодически их менять. Это уже проходили, когда в ЦСКА играла вся страна.

В нашем клубе по потолку зарплат есть задача от президента, в новый сезон будем входить с требуемым потолком», — цитирует Ласькова Sport24.

Есмантович: не знаю, как удержать Капризова в условиях жёсткого потолка зарплат
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019