Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ введёт единый размер площадок в сезоне-2021/22

КХЛ введёт единый размер площадок в сезоне-2021/22
Хоккей / КХЛ 0

Континентальной хоккейной лигой был проведён опрос среди клубов о переходе к единому размеру площадки. Большинство выступило за уход от размеров 60x30, информирует пресс-служба организации

В сезоне-2020/21 будет два допустимых варианта: 60x28 и 60x26. В следующем сезоне пять клубов — «Локомотив», «Йокерит», «Торпедо», «Трактор» и «Салават Юлаев» должны будут уменьшить площадку. «Куньлунь» и «Динамо» (Рига) должны будут сделать то же самое к сезону-2021/22

На сегодняшний день в КХЛ есть все три варианта площадок.

Европейский размер площадки (30 на 60 м): «Салават Юлаев», «Куньлунь Редстар», «Трактор», «Торпедо», «Динамо» (Рига), «Локомотив», «Йокерит».

Финский размер площадки (28 на 60 м): «Авангард», «Автомобилист», «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», «Сибирь», «Витязь», «Северсталь», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (Минск).

Канадский размер площадки (26 на 60 м): «Амур», «Адмирал», «Барыс», СКА, ХК «Сочи», «Динамо» (Москва).

Вольски — о трёх размерах площадок в КХЛ: так не должно быть
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019