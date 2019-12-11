КХЛ введёт единый размер площадок в сезоне-2021/22

Континентальной хоккейной лигой был проведён опрос среди клубов о переходе к единому размеру площадки. Большинство выступило за уход от размеров 60x30, информирует пресс-служба организации

В сезоне-2020/21 будет два допустимых варианта: 60x28 и 60x26. В следующем сезоне пять клубов — «Локомотив», «Йокерит», «Торпедо», «Трактор» и «Салават Юлаев» должны будут уменьшить площадку. «Куньлунь» и «Динамо» (Рига) должны будут сделать то же самое к сезону-2021/22

На сегодняшний день в КХЛ есть все три варианта площадок.



Европейский размер площадки (30 на 60 м): «Салават Юлаев», «Куньлунь Редстар», «Трактор», «Торпедо», «Динамо» (Рига), «Локомотив», «Йокерит».



Финский размер площадки (28 на 60 м): «Авангард», «Автомобилист», «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», «Сибирь», «Витязь», «Северсталь», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (Минск).



Канадский размер площадки (26 на 60 м): «Амур», «Адмирал», «Барыс», СКА, ХК «Сочи», «Динамо» (Москва).