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Новый клуб НХЛ из Сиэтла скоро представит командную символику

Новый клуб НХЛ из Сиэтла скоро представит командную символику
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ из Сиэтла в феврале или марте 2020 года планирует представить дизайн и цвет формы, логотип клуба, а также название команды, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Мы пока работаем над этим», — заявил президент команды Тод Лайуки.

В 2018 году НХЛ одобрила заявку о вступлении в лигу клуба из Сиэтла. Команда начнет играть в сезоне-2021/22. Помимо символики, работы проводятся и на будущей арене Seattle Center Arena, бывшая Key Arena, которая была домом для баскетбольного клуба НБА «Сиэтл Суперсоникс». Стоимость реконструкции — 700 миллионов долларов, вместимость на матчах составит 17400 человек.

Драфт расширения для клуба из штата Вашингтон пройдет в 2021 году на Seattle Center Arena, по тем же правилам, что и для «Вегас Голден Найтс».

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