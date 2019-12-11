Новый клуб НХЛ из Сиэтла скоро представит командную символику
Клуб НХЛ из Сиэтла в феврале или марте 2020 года планирует представить дизайн и цвет формы, логотип клуба, а также название команды, сообщает пресс-служба НХЛ.
«Мы пока работаем над этим», — заявил президент команды Тод Лайуки.
В 2018 году НХЛ одобрила заявку о вступлении в лигу клуба из Сиэтла. Команда начнет играть в сезоне-2021/22. Помимо символики, работы проводятся и на будущей арене Seattle Center Arena, бывшая Key Arena, которая была домом для баскетбольного клуба НБА «Сиэтл Суперсоникс». Стоимость реконструкции — 700 миллионов долларов, вместимость на матчах составит 17400 человек.
Драфт расширения для клуба из штата Вашингтон пройдет в 2021 году на Seattle Center Arena, по тем же правилам, что и для «Вегас Голден Найтс».
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