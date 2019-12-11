Видгоф: аккредитованные журналисты должны излагать мысли по-другому

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал решение подать жалобу в КХЛ на одну из журналисток, освещаюшую деятельность клуба.

«Что происходит в Челябинске? Клуб развивается. Спортивным результатом мы крайне неудовлетворены. Конфликт с журналисткой? Во-первых, это она подала жалобу на нас в КХЛ, это надо понимать. Во-вторых, мы недовольны тем, что она, являясь аккредитованной журналисткой КХЛ, пишет мнение, что руководство нужно отправлять в отставку. Это не совсем корректно. Это работа журналистов? Всё-таки я думаю, что тот, кто аккредитован, должен по-другому излагать свои мысли. И это ведь только один из моментов. Например, полиция задержала автобус с болельщиками «Трактора». Они были агрессивно настроены, взяли с собой файера. Мы к этому какое можем иметь отношение?

С домашней трибуны в Челябинске ушли не фанаты. Ушли как раз люди, которых привели. Это подставные. Кто ходит бесплатно на матчи «Трактора»? Это все ветераны клуба, это школьники, которых мы приглашаем, есть ещё отдельные заявки. Владельцы абонементов должны себя чувствовать нормально, потому что они купили билеты и приходят смотреть хоккей. А тех, кто ушёл с трибуны, ведь спросили, куда они пошли. Ответили очень чётко, что им сказали прийти сюда, потом тут же выйти, прокричать «Русские, вперёд!» и им деньги за это дадут», — передаёт слова Видгофа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.