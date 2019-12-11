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Головков: «Витязь» абсолютно готов к введению пола и потолка зарплат

Головков: «Витязь» абсолютно готов к введению пола и потолка зарплат
Хоккей / КХЛ 0

Президент подольского «Витязя» Михаил Головков подвёл итоги совещания руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги. Функционер поделился мнением о введении пола и потолка зарплат в следующем сезоне лиги.

«Собрались и пообщались по самым насущным вопросам с коллегами. Наша команда абсолютно готова к введению потолка и пола зарплат, с которым мы встретим будущий сезон. Мы продолжим играть на площадке шириной 28 метров, тем более большинство клубов проголосовало именно за этот размер. Также хотел бы отметить технологию «умных шайб», которая позволяет нашим тренерам собирать огромное количество информации как о своей команде, так и о соперниках», — приводит слова Головкова пресс-служба КХЛ.

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