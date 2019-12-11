В олимпийскую сборную России дозаявлены Тихомиров, Аляев и Кошелев

Олимпийская сборная России дозаявила на турнир в Швейцарии вратаря Андрея Тихомирова («Торпедо»), защитников Артёма Аляева («Торпедо») и Олега Погоришного (ХК «Сочи»), форвардов Михаила Котляревского («Спартак») и Семёна Кошелева («Авангард»).



Ранее на турнир был объявлен такой состав:



Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо» Мск), Иван Федотов («Трактор»).



Защитники: Николай Демидов, Андрей Ермаков (оба — «Сибирь»), Зият Пайгин, Дамир Шарипзянов (оба — «Нефтехимик»), Егор Воронков («Витязь»), Григорий Дронов («Металлург»), Илья Карпухин («Трактор»), Вадим Кудако («Северсталь»).



Нападающие: Артур Каюмов, Николай Коваленко, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Владимир Брюквин, Иван Игумнов (оба — «Динамо» Мск), Владислав Кодола («Северсталь»), Андрей Алтыбармакян («Сочи»), Алексей Бывальцев («Витязь»), Артём Галимов («Ак Барс»), Александр Дергачёв (СКА), Сергей Толчинский (ЦСКА), Максим Цыплаков («Спартак»).