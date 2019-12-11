Басков: минское «Динамо» почти всегда боролось, где-то не хватило везения

Генеральный директор минского «Динамо» Николай Басков подвёл итоги совещания руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги.



«Любая информация, которая появляется на такого рода совещаниях, интересна для нашего клуба. Я, как руководитель, получаю опыт от общения с коллегами. Что касается потолка, то мы давно готовы к его введению. Считаю также правильным то, что лига идёт на уменьшение площадок.



Отдельно отмечу проект «Умные шайбы». Однозначно, это полезная информация на текущий момент. Все с удовольствием этим пользуются и могут внести какие-то коррективы, это здорово. В любом случае лига развивается, это хорошо. И любые маркетинговые решения, которые принимаются, — это плюс всем. То есть нельзя сидеть на месте, нельзя из года в год повторять то, что делают другие, надо самим двигаться вперёд.



Если говорить о выступлении команды в нынешнем чемпионате, то мы сделали большой шаг вперёд в развитии молодых хоккеистов. Кроме того, практически во всех матчах мы боролись, если уступали, то в одну шайбу или по буллитам. Где-то нам просто не хватило везения. Верим в то, что делаем и будем бороться до конца», — цитирует Баскова пресс-служба КХЛ.

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