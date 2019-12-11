Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл занятие с хоккеистами, имеющими нарушения в развитии. Овечкин шестой год подряд принимает участие в подобном совместном мероприятии с Американской ассоциацией специального хоккея.
«Мы хотим улыбаться этим ребятам, хотим сделать их счастливыми и радостными.
Номинация на приз Уэйна Гретцки и попадание в Зал славы американского хоккея? Большая честь. Очень приятно, что меня номинировали. Хочу отметить это событие победой», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Овечкин очень многое делает. Такой он человек. Это же здорово. И он не ограничивается только командой и хоккеем. У него есть и другие проекты. Он помогает людям разными способами», — рассказал форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём.
Фото: nhl.com
- 11 декабря 2019
-
18:49
-
18:14
-
17:46
-
17:29
-
17:17
-
17:01
-
17:00
-
16:50
-
16:31
-
16:11
-
15:59
-
15:40
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:06
-
15:03
-
15:00
-
14:53
-
14:48
-
14:41
-
14:35
-
14:13
-
14:00
-
13:35
-
13:25
-
13:19
-
13:14
-
12:50
-
12:31
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:40