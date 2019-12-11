Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл занятие с хоккеистами, имеющими нарушения в развитии. Овечкин шестой год подряд принимает участие в подобном совместном мероприятии с Американской ассоциацией специального хоккея.



«Мы хотим улыбаться этим ребятам, хотим сделать их счастливыми и радостными.



Номинация на приз Уэйна Гретцки и попадание в Зал славы американского хоккея? Большая честь. Очень приятно, что меня номинировали. Хочу отметить это событие победой», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Овечкин очень многое делает. Такой он человек. Это же здорово. И он не ограничивается только командой и хоккеем. У него есть и другие проекты. Он помогает людям разными способами», — рассказал форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём.

«Последний раз, когда Овечкина не пускали на Олимпиаду, он выиграл Кубок Стэнли» За океаном даже хвалят ИИХФ за то, что хоккейная сборная России не была замешана в допинге.