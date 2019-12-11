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Овечкин провёл занятие с хоккеистами, имеющими нарушения в развитии

Овечкин провёл занятие с хоккеистами, имеющими нарушения в развитии
Хоккей / НХЛ 0

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл занятие с хоккеистами, имеющими нарушения в развитии. Овечкин шестой год подряд принимает участие в подобном совместном мероприятии с Американской ассоциацией специального хоккея.

«Мы хотим улыбаться этим ребятам, хотим сделать их счастливыми и радостными.

Номинация на приз Уэйна Гретцки и попадание в Зал славы американского хоккея? Большая честь. Очень приятно, что меня номинировали. Хочу отметить это событие победой», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Овечкин очень многое делает. Такой он человек. Это же здорово. И он не ограничивается только командой и хоккеем. У него есть и другие проекты. Он помогает людям разными способами», — рассказал форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём.

Фото: nhl.com

«Последний раз, когда Овечкина не пускали на Олимпиаду, он выиграл Кубок Стэнли»
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