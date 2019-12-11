Сегин: жаль, что Монтгомери ушёл. Я думал, он мой последний тренер в «Далласе»

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Тайлер Сегин прокомментировал отставку главного тренера Джима Монтгомери. Руководство клуба объяснило увольнение тренера «непрофессиональным поведением».



«Никто этого не ждал. Уже говорил и повторю ещё раз: мне очень жаль, что Монти ушел. Я всегда думал, что он станет последним тренером, под руководством которого я буду играть в „Старз“», — приводит слова Сегина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Контракт Сегина с «Далласом» заканчивается в 2027 году.



50-летний Монтгомери возглавил «Даллас» 4 мая 2018 года, став всего лишь четвёртым тренером, получившим первую работу в НХЛ сразу после работы в колледже.



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