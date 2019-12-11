Зеттерберг: завершить карьеру было правильным решением. Извините, если расстроил

Экс-нападающий «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг рассказал, чем занялся после окончания игровой карьеры.
«Не мог больше играть, никакой альтернативы не было. Извините, если расстроил кого-то этим. Учитывая, что после хоккея есть жизнь, это было правильным решением. Хочу жить нормальной жизнью ещё много лет, пусть в ней и не будет хоккея.
Я находился в Америке целых 15 лет, скучал по друзьям и многое упустил на родине. После окончания карьеры решил ещё на год остаться в Детройте, и это было правильно. Было бы трудно закончить играть и сразу сменить место жительства. Я был расслаблен и хорошо общался с парнями из „Детройта“, но теперь время вернуться домой. Дома очень хорошо, мы отлично чувствуем себя в Швеции. В планах — заняться продажей багетов», — цитирует Зеттерберга Expressen.
- 11 декабря 2019
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