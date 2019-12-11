Видгоф: «Трактор» в этом году собирал новую команду, весь резерв был разграблен

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф поделился мнением об игре нескольких хоккеистов клуба.



«Конечно, Кравцов остаётся в «Тракторе». Разговоры о его обмене? Конечно, могут кого-то куда-то поменять, но Кравцов только пришёл в «Трактор». Парень играет, не всё получается, пошёл помогать клубу ВХЛ, чтобы дойти до нормальных кондиций. Из Америки он приехал разобранный, просто расстроенный, но ничего страшного.



По Демченко при всех могу сказать, и Василий это знает. К Васе отношусь как к своему, но не могу сказать, в чём его проблема. Очень обидно и жалко, все расстроены, поверьте. Мы очень рассчитывали на него. Ари Мойсанен (тренер вратарей «Трактора». — Прим. «Чемпионата») не смог выправить ситуацию. Посмотрите, мы взяли Галимова, и заиграл Федотов. Почему он раньше не играл? Можно обвинять руководство, но вопрос в другом. В этом году мы собирали абсолютно новую команду, 90 процентов. К сожалению, и «Челмет», и «Белые медведи» были полностью разграблены. Кем? Всех игроков пораздавали, попродавали», — передаёт слова Видгофа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Мечтал об НХЛ, а доигрался до «Вышки». Почему сдувается Кравцов Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов переведён из первой команды в «Челмет».