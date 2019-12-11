Овечкин: я люблю Америку, здесь мой второй дом

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём отношении к Соединённым Штатам Америки и поделился мнением о благотворительности.
«Я люблю Америку, здесь мой второй дом. Я живу в Вашингтоне уже почти 15 лет, у меня много друзей, хорошие отношения с местными жителями. Мы внесли весомый вклад в развитие хоккея в городе. Не важно, кто ты — русский, чех, швед или кто-то ещё. Все люди равны, и к каждому должно быть уважение. Мне здесь нравится.
Мы с «Кэпиталз» проводим множество благотворительных мероприятий и предоставляем нуждающимся детям форму, коньки, клюшки. Разумеется, не каждый может позволить себе приобрести комплект за тысячу долларов. Мы с НХЛ изо всех сил стараемся как-то помогать. Это необходимо, поскольку многим талантливым ребятам всё это просто не по карману», — приводит слова Овечкина «RT на русском».
- 11 декабря 2019
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