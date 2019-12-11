Форвард Станислав Чистов завершил игровую карьеру

Спортивный директор тольяттинской «Лады» Владимир Кречин сообщил, что 36-летний нападающий Станислав Чистов завершил игровую карьеру.



«Почему мы отказались от Чистова? У нас были на него планы, но в конце сезона он сказал, что его пригласили в «Челмет» на двусторонний контракт с возможностью играть в «Тракторе». Ну и как местный, он согласился сразу. Мы тогда и перестали рассчитывать на него, закрыли возрастные позиции другими игроками. И когда ему отказали, он в последний момент позвонил в «Ладу», но у нас весь лимит уже был выбран.



Чистов закончил карьеру. Он очень хотел бы поиграть, и если бы не было этого «29+», мы бы с удовольствием его взяли — он просто прекрасно отыграл плей-офф, к нему было меньше всего вопросов. А так — у него есть пара бизнесов, ими занимается», — цитирует Кречина «Собеседник».



Чистов — обладатель золотых медалей юниорского и молодёжного чемпионатов мира в составе сборной России. Всего в КХЛ 35-летний нападающий сыграл 570 матчей, в которых набрал 284 (118+166) очка. Кроме того, он выступал в НХЛ, где набрал 67 (23+44) баллов в 217 матчах.

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