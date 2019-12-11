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Овечкин — о гонке снайперов: НХЛ изменилась. Нельзя всегда быть на первом месте

Овечкин — о гонке снайперов: НХЛ изменилась. Нельзя всегда быть на первом месте
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своём противостоянии с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком в гонке снайперов регулярного чемпионата лиги.

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«Я счастлив за ребят, добивающихся таких результатов. Лига изменилась. Нельзя всегда быть на первом месте. В какой-то момент тебя догонят. А тебе остаётся только стараться показывать максимум своих возможностей.

В этом году Пастрняк играет здорово. Их тройка с Маршаном и Бержероном классно взаимодействует. У него прекрасный бросок, он прекрасно владеет коньком и в этом году выходит на новый уровень», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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