Овечкин — о гонке снайперов: НХЛ изменилась. Нельзя всегда быть на первом месте
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своём противостоянии с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком в гонке снайперов регулярного чемпионата лиги.
Список лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20
«Я счастлив за ребят, добивающихся таких результатов. Лига изменилась. Нельзя всегда быть на первом месте. В какой-то момент тебя догонят. А тебе остаётся только стараться показывать максимум своих возможностей.
В этом году Пастрняк играет здорово. Их тройка с Маршаном и Бержероном классно взаимодействует. У него прекрасный бросок, он прекрасно владеет коньком и в этом году выходит на новый уровень», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Если побью рекод Гретцки, сразу выйду на пенсию». Красивые планы Овечкина в НХЛ
А вот Кузнецов о рекордах не думает — просто продолжает забивать.
- 11 декабря 2019
-
23:15
-
22:45
-
22:22
-
22:01
-
21:24
-
21:14
-
20:57
-
20:37
-
20:28
-
19:57
-
19:23
-
18:49
-
18:14
-
17:46
-
17:29
-
17:17
-
17:01
-
17:00
-
16:50
-
16:31
-
16:11
-
15:59
-
15:40
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:06
-
15:03
-
15:00
-
14:53
-
14:48
-
14:41
-
14:35
-
14:13
Партнерский контент