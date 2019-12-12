«Вашингтон» поздравил Овечкина с наградой за вклад в развитие хоккея США
«Вашингтон Кэпиталз» выпустил видео, посвященное полученной награде имени Уэйна Грецки Александром Овечкиным, которая вручается за большой вклад в развитие хоккея в США.
«Подходящая дань для Александра Овечкина за получение награды имени Уэйна Грецки от Федерации хоккея США.
Трудно передать, сколько Александр сделал для хоккея в нашей области!
Поздравляем, Ови!», — сообщается в «Твиттере» «Вашингтона»
Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Вашингтона».
Награда имени Гретцки вручается с 1999 года иностранцам, внесшим большой вклад в развитие и продвижение хоккея в США.
Овечкин — о награде за вклад в хоккей США: отличная награда, все мы послы
- 12 декабря 2019
-
03:59
- 11 декабря 2019
-
23:53
-
23:15
-
22:45
-
22:22
-
22:01
-
21:24
-
21:14
-
20:57
-
20:37
-
20:28
-
19:57
-
19:23
-
18:49
-
18:14
-
17:46
-
17:29
-
17:17
-
17:01
-
17:00
-
16:50
-
16:31
-
16:11
-
15:59
-
15:40
-
15:30
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:06
-
15:03
-
15:00
-
14:53
-
14:48
-
14:41
Партнерский контент