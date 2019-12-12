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«Вашингтон» поздравил Овечкина с наградой за вклад в развитие хоккея США

«Вашингтон» поздравил Овечкина с наградой за вклад в развитие хоккея США
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» выпустил видео, посвященное полученной награде имени Уэйна Грецки Александром Овечкиным, которая вручается за большой вклад в развитие хоккея в США.

«Подходящая дань для Александра Овечкина за получение награды имени Уэйна Грецки от Федерации хоккея США.

Трудно передать, сколько Александр сделал для хоккея в нашей области!

Поздравляем, Ови!», — сообщается в «Твиттере» «Вашингтона»

Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Вашингтона».

Награда имени Гретцки вручается с 1999 года иностранцам, внесшим большой вклад в развитие и продвижение хоккея в США.

Овечкин — о награде за вклад в хоккей США: отличная награда, все мы послы
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