«Монреаль» обыграл «Оттаву», Анисимов и Наместников – без очков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов провёл на площадке 14 минут и 10 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард Владислав Наместников сыграл 16 минут и 8 секунд и покинул площадку без очков. Защитник Никита Зайцев получил 19 минут игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Монреаль Канадиенс» одержал третью победу подряд. «Оттава Сенаторз» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три встречи.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Казинс (Доми, Уэбер) – 13:36' (5x4) 2:0 Татар (Дано, Галлахер) – 40:29' (5x5) 2:1 Ткачук (Эннис, Шабо) – 44:30' (5x4) 2:2 Браун (Ткачук) – 53:05' (5x5) 3:2 Шьяро (Доми) – 61:11' (3x3)
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