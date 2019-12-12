«Монреаль» обыграл «Оттаву», Анисимов и Наместников – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов провёл на площадке 14 минут и 10 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард Владислав Наместников сыграл 16 минут и 8 секунд и покинул площадку без очков. Защитник Никита Зайцев получил 19 минут игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Монреаль Канадиенс» одержал третью победу подряд. «Оттава Сенаторз» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три встречи.



