Овечкин впервые в сезоне не нанёс ни одного броска в створ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не нанёс ни одного броска в створ ворот в домашнем матче с «Бостон Брюинз» (3:2). Для россиянина это первый случай в нынешнем сезоне, когда Овечкин ни разу не побеспокоил вратаря соперников. В свою очередь, лучший снайпер сезона форвард «Брюинз» Давид Пастрняк нанёс четыре броска в створ и забил один гол.
Овечкин лидирует в НХЛ по количеству бросков в нынешнем сезоне (153), имея неплохой процент их реализации (13,7%). В последних пяти матчах на его счету 2 (1+1) очка и показатель полезности «-1».
- 12 декабря 2019
-
07:07
-
07:00
-
06:58
-
06:43
-
06:35
-
06:29
-
05:56
-
05:26
-
04:53
-
04:24
-
03:59
- 11 декабря 2019
-
23:53
-
23:15
-
22:45
-
22:22
-
22:01
-
21:24
-
21:14
-
20:57
-
20:37
-
20:28
-
19:57
-
19:23
-
18:49
-
18:14
-
17:46
-
17:29
-
17:17
-
17:01
-
17:00
-
16:50
-
16:31
-
16:11
-
15:59
-
15:40