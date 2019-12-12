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Овечкин впервые в сезоне не нанёс ни одного броска в створ

Овечкин впервые в сезоне не нанёс ни одного броска в створ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не нанёс ни одного броска в створ ворот в домашнем матче с «Бостон Брюинз» (3:2). Для россиянина это первый случай в нынешнем сезоне, когда Овечкин ни разу не побеспокоил вратаря соперников. В свою очередь, лучший снайпер сезона форвард «Брюинз» Давид Пастрняк нанёс четыре броска в створ и забил один гол.

Овечкин лидирует в НХЛ по количеству бросков в нынешнем сезоне (153), имея неплохой процент их реализации (13,7%). В последних пяти матчах на его счету 2 (1+1) очка и показатель полезности «-1».

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