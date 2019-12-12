Главный арбитр попал в больницу после удара Овечкина в спину

Любопытный эпизод произошёл в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».
В начале третьего периода при счёте 2:2 капитан «столичных» Александр Овечкин нечаянно толкнул в спину главного арбитра Джона Макайзека. Россиянин пытался вступить в борьбу за шайбу, которой владел нападающий «Бостона» Джейк Дебраск, но сбил с ног судью, который неудачно выбрал позицию.
«НХЛ сообщила, что состояние Маказека будет оценено врачами после того, как произошёл этот случай с Овечкиным», — отметил обозреватель официального сайта лиги Том Гулитти по ходу встречи.
Фото можно посмотреть в «твиттере» HockEye.
О степени серьёзности травмы арбитра пока не сообщается. Стоит добавить, что 21 ноября от Овечкина досталось другому арбитру: в матче с «Рейнджерс» российский капитан «Вашингтона» нечаянно попал шайбой в голову судье Фурману Сауту, после чего тому пришлось накладывать швы.
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