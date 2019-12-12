Джон Карлсон близок к повторению клубного рекорда «Вашингтона»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Автором победной шайбы стал американский защитник «столичной» команды Джон Карлсон. Для самого результативного защитника нынешнего сезона НХЛ этот гол стал 12-м в чемпионате, при этом в пятый раз шайба Карлсона принесла «Кэпиталз» победу. Джон близок к повторению клубного рекорда «Вашингтона» по победным голам за чемпионат для защитников.

В сезоне-1992/93 защитник Кевин Хэтчер шесть раз приносил победу «Вашингтону». В том чемпионате Кевин принял участие в 83 встречах. В нынешнем сезоне «столичная» команда на данный момент сыграла пока 33 матча.