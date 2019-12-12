Голкипер системы «Рейнджерс» Шестёркин стал первой звездой матча в АХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» принимал «Бингхэмтон Дэвилз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Главной звездой матча стал голкипер фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 29 бросков из 30. Второй звездой назван форвард «Вулф Пэк» Кристоваль Нивс, забросивший шайбу. Замкнул тройку лучших ещё один нападающий „волков“ Тим Геттинджер, набравший 2 (1+1) очка.
Защитник «Хартфорда» Егор Рыков не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности "+1".
Нападающий фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Михаил Мальцев четыре раза бросил по воротам Шестёркина, но так и не сумел пробить бывшего партнёра по СКА.
Генменеджер «Рейнджерс»: Шестёркин должен понимать, что ему придётся ждать шанса
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