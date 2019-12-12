Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 22 минуты и 46 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
Нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьёв получил 8 минут и 43 секунды игрового времени и не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов провёл на площадке 23 минуты и 47 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1».
Таким образом, «Колорадо» одержал седьмую победу за последние восемь матчей. «Филадельфия» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.
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