Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Филадельфию»

Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 22 минуты и 46 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьёв получил 8 минут и 43 секунды игрового времени и не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов провёл на площадке 23 минуты и 47 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Колорадо» одержал седьмую победу за последние восемь матчей. «Филадельфия» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2019, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Калверт (Ничушкин, Белльмар) – 05:21' (5x5)   2:0 Рантанен (Маккиннон, Комфер) – 36:05' (5x5)   3:0 Рантанен (Кадри, Росен) – 42:31' (5x5)   3:1 Жиру (Ворачек, Кутюрье) – 54:48' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019