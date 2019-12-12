Итоги игрового дня НХЛ 11 декабря 2019 года для российских хоккеистов

11 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно три матча, в которых приняли участие 10 российских хоккеистов.
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Нападающий Александр Овечкин провёл на площадке 18 минут и не смог отметиться результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов получил 22 минуты и 31 секунду игрового времени и также не отметился результативными действиями.
Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов провёл на площадке 14 минут и 10 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард Владислав Наместников сыграл 16 минут и 8 секунд и и также не смог пополнить свою очковую копилку. Защитник Никита Зайцев получил 19 минут игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1».
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 22 минуты и 46 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».
Нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьёв получил 8 минут и 43 секунды игрового времени и не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов провёл на площадке 23 минуты и 47 секунд, завершив встречу с показателем полезности «+1».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|0
|6
|0
|-
|18.59
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|2
|2
|0
|25%
|17.38
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|100%
|14.10
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|2
|-
|16.08
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|12.08
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|60%
|08.43
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+1
|0
|3
|2
|3
|-
|23.47
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|3
|-
|22.46
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|3
|1
|0
|-
|19.00
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|3
|5
|1
|-
|22.31
- 12 декабря 2019
-
10:02
-
09:40
-
09:15
-
09:10
-
08:45
-
08:23
-
08:07
-
07:56
-
07:29
-
07:07
-
07:00
-
06:58
-
06:43
-
06:35
-
06:29
-
05:56
-
05:26
-
04:53
-
04:24
-
03:59
- 11 декабря 2019
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23:53
-
23:15
-
22:45
-
22:22
-
22:01
-
21:24
-
21:14
-
20:57
-
20:37
-
20:28
-
19:57
-
19:23
-
18:49
-
18:14
-
17:46