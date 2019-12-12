Итоги игрового дня НХЛ 11 декабря 2019 года для российских хоккеистов

11 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно три матча, в которых приняли участие 10 российских хоккеистов.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Нападающий Александр Овечкин провёл на площадке 18 минут и не смог отметиться результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов получил 22 минуты и 31 секунду игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов провёл на площадке 14 минут и 10 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард Владислав Наместников сыграл 16 минут и 8 секунд и и также не смог пополнить свою очковую копилку. Защитник Никита Зайцев получил 19 минут игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 22 минуты и 46 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьёв получил 8 минут и 43 секунды игрового времени и не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов провёл на площадке 23 минуты и 47 секунд, завершив встречу с показателем полезности «+1».

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 0 6 0 - 18.59 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 0 0 2 2 0 25% 17.38 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 0 0 1 0 0 100% 14.10 Наместников (н) «Оттава» 0+0 0 0 2 2 2 - 16.08 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+1 +1 0 1 0 0 - 12.08 Воробьёв (н) «Филадельфия» 0+0 0 0 1 1 0 60% 08.43 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 +1 0 3 2 3 - 23.47 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -1 0 2 0 3 - 22.46 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 -1 0 3 1 0 - 19.00 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 0 3 5 1 - 22.31

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