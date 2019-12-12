Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги игрового дня НХЛ 11 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 11 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

11 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно три матча, в которых приняли участие 10 российских хоккеистов.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Нападающий Александр Овечкин провёл на площадке 18 минут и не смог отметиться результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов получил 22 минуты и 31 секунду игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов провёл на площадке 14 минут и 10 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард Владислав Наместников сыграл 16 минут и 8 секунд и и также не смог пополнить свою очковую копилку. Защитник Никита Зайцев получил 19 минут игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 22 минуты и 46 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьёв получил 8 минут и 43 секунды игрового времени и не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов провёл на площадке 23 минуты и 47 секунд, завершив встречу с показателем полезности «+1».

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000060-18.59
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+10022025%17.38
Анисимов (н)«Оттава»0+000100100%14.10
Наместников (н)«Оттава»0+000222-16.08
Ничушкин (н)«Колорадо»0+1+10100-12.08
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+00011060%08.43
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+10323-23.47
Задоров (з)«Колорадо»0+0-10203-22.46
Зайцев (з)«Оттава»0+0-10310-19.00
Орлов (з)«Вашингтон»0+000351-22.31
Главный арбитр попал в больницу после удара Овечкина в спину
Судья НХЛ попал в больницу. В него на полном ходу врезался Овечкин
Капитан «Вашингтона» хотел провести силовой приём против игрока «Бостона», но попал в спину рефери.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019