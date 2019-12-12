Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов. Российские хоккеисты отмечены не были.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

Главной звездой признан форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, оформивший дубль в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:1).

Второй звездой признан форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, оформивший дубль в матче с «Бостон Брюинз» (3:2).

Замкнул тройку лучших голкипер «Монреаль Канадиенс» Кейден Примо, одержавший победу в матче с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ). Американский вратарь отразил 35 из 37 бросков и одержал первую победу за карьеру в североамериканской лиге. Матч с «Сенаторз» стал вторым для Примо в НХЛ.