Карлсон — шестой защитник в истории НХЛ, набравший 45 очков за 33 матча
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Автором победной шайбы стал американский защитник «столичной» команды Джон Карлсон. Также в активе Джона результативная передача. Карлсон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди защитников, первым среди игроков этого амплуа добравшись до отметки в 45 очков.
Карлсон — шестой защитник в истории НХЛ, набравший 45 очков за 33 матча. Ранее подобное достижение оформляли Бобби Орр (шесть раз), Пол Коффи (дважды) Эл Макиннис и ещё двое игроков. Последним игроком с таким достижением был Макиннис, набравший 47 очков за 33 матча в сезоне-1990/91.
Джон Карлсон близок к повторению клубного рекорда «Вашингтона»
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