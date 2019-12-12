Экс-защитник системы «Монреаля» Скленичка стал игроком «Йокерита»
Чешский защитник Давид Скленичка заключил контракт с «Йокеритом», информирует пресс-служба финского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Скленичка подписал контракт с «Монреаль Канадиенс» в 2018 году, но так ни разу и не сыграл за основную команду. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах регулярного чемпионата АХЛ в составе «Лаваль Рокет». Давид забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. В общей сложности за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге защитник провёл 75 матчей и набрал 12 (4+8) баллов.
7 декабря «Монреаль» расторг контракт с хоккеистом. В канадской прессе отмечалось, что 23-летний чешский хоккеист был намерен продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
Агент Скленички: ждём, что будет в НХЛ. Но КХЛ нам тоже интересна
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