Фазель — о переносе ЧМ-2023 из России: ИИХФ сделает всё для защиты интересов

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что в организации будут делать всё, чтобы Россия сохранила чемпионат мира—2023, молодёжный чемпионат мира—2023 и женский чемпионат мира—2021, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства.

«Пока ни в чём нельзя быть уверенным, все ждут решения спортивного суда CAS. Но мы будем работать и сделаем всё возможное, чтобы защитить наши интересы. Мы не сдадимся, будем их отстаивать. Повторю, что нужно дождаться решения CAS, сейчас ещё слишком рано о чём-то дискутировать, не зная итогового вердикта. Я надеюсь, что это будет справедливая, правовая позиция, а не политическая.

Перенос турниров из России? Я уже говорил, что это будет очень трудно, невозможно сделать. Нужно подождать, действительно ли России запретят проводить соревнования. Участие российской сборной без флага и гимна — это тоже очень непросто, но нужно дождаться решения», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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