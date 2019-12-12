Здено Хара подрался с Томом Уилсоном

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 11-й минуте матча подрались форвард «Вашингтона» Том Уилсон и защитник «Бостона» Здено Хара. Нападающий «столичной» команды получил семь минут штрафа, защитник «мишек» был наказан большим штрафом за драку.

Видео драки можно посмотреть здесь

В составе победителей дубль на счету Ти Джея Оши и ещё один гол забил Джон Карлсон. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Нападающий Александр Овечкин провёл на площадке 18 минут и не набрал очков. Защитник Дмитрий Орлов получил 22 минуты игрового времени и также не отметился результативными действиями.