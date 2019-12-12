The Hockey News: НХЛ отказалась от КМ-2021, разве она хочет развивать хоккей?

Обозреватель авторитетного издания The Hockey News Кен Кэмпбелл выступил с критикой позиции Национальной хоккейной лиги относительно проведения и участия международных турниров.

«Во вторник днём комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что лига отказалась от идеи провести короткий Кубок мира в феврале 2021 года, заявив, что это слишком большое событие для такого короткого временного отрезка. Вместо этого болельщикам принудительно дадут очередную версию Матча всех звёзд — «незабываемого» ежегодного события, которое никого не волнует, а его результат стирается в памяти через пять минут после окончания. Кроме этого, НХЛ дала понять, что не очень заинтересована в возвращении на Олимпиаду.

Говорят, что в 2024 году пройдёт очередной Кубок мира — с момента проведения предыдущего пройдёт восемь лет, что, на самом деле, является улучшением, потому что предыдущий интервал составлял 12 лет. Словом, у НХЛ нет аппетита ни к Олимпиаде, ни к Кубку мира. Разве это признак того, что лига стремиться развивать хоккей по всему миру?



С тех пор, как Беттмэн стал комиссаром, у нас был один Кубок мира по графику и два прошли спонтанно, последний из которых был отмечен самым уродливым хоккейным призом, который когда-либо знал спорт. Конечно, НХЛ имеет право так делать. Это их лига, их правила, а владельцы могут принимать решения в своих интересах. Но даже когда НХЛ участвовала в Олимпиадах, не было видно стремления увеличить своё присутствие на международной арене. Никаких попыток сбыта своего продукта в Европе или создания там офиса НХЛ. Хоккей — величайшая игра в мире, но пока лига имеет нынешнюю «стратегию» международного и развития, беспокоиться не о чем. Потому что всё так и останется», — считает Кэмпбелл.