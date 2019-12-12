«Металлург» расторг контракт с нападающим Галузиным
Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с нападающим Владимиром Галузиным, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и одну результативную передачу с показателем полезности «–2» и 10 минутами штрафного времени. В октябре форвард получил перелом ноги и пропустил несколько недель. Хоккеист не принимал участия в матчах регулярного чемпионата с 30 ноября.
В прошлом сезоне Галузин защищал цвета «Торпедо». В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «–6». Всего в КХЛ провёл 496 матчей и набрал 200 (83+117) очков при показателе полезности «+10».
«Металлург» поместил Владимира Галузина в список отказов
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