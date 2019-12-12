«Локомотив» сделал заявление по ситуации с качеством трансляций домашних матчей

«Локомотив» на официальном сайте клуба сделал заявление по ситуации с качеством трансляции домашних матчей.
«В связи с вновь появившейся в СМИ темы качества телевизионных трансляций хоккейных матчей из Ярославля ХК «Локомотив» и УКРК «Арена-2000» сообщают, что в настоящее время завершена конкурсная процедура закупки, заключён контракт поставки и частично уже получено современное оборудование, которое позволит обеспечить необходимый высокий уровень показа игр в формате HD.
Начиная с сезона-2018/19 аппаратно-студийный комплекс «Арены-2000» уже работает в необходимом для КХЛ формате Full HD. Клуб и арена были готовы предоставить свой сигнал для вещания в эфире региональных и федеральных телеканалов, но официальный телевещатель на территории Ярославской области, определённый самой лигой, по технических причинам не имеет возможности принять и ретранслировать данный сигнал.
В сложившейся ситуации, по согласованию с ОАО «РЖД» и правлением ХК «Локомотив», принято решение выделить необходимые финансовые средства для закупки дополнительного ТВ-оборудования, которое позволит обеспечить трансляции домашних матчей нашей команды в соответствии с высокими стандартами показа спортивных мероприятий», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.
Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, комментируя ситуацию с трансляциями, заявил, что «Локомотив» может остаться без показа домашних матчей на каналах лиги.
- 12 декабря 2019
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